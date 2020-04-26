Министр здравоохранения Израиля подал в отставку

Фото: Яков Лицман (wikimedia.org)

Лицман попросил перевести его на должность руководителя министерства строительства и жилищного хозяйства

Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман проинформировал премьер-министра Биньямина Нетаньяху о своем решении уйти в отставку. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Отмечается, что министр подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Лицман попросил перевести его на должность руководителя министерства строительства и жилищного хозяйства.

При этом 12-й канал израильского ТВ утверждает со ссылкой на источники в политическом окружении Лицмана, что решение покинуть министерство не было связано с подобной критикой.

Напомним, у министра здравоохранения Израиля Якова Лицмана и его жены был выявлен коронавирус. Министр перенес заболевание без осложнений, находясь дома.

Ранее сообщалось, что у Нетаньяху не обнаружили коронавирус после повторного теста. Ранее Нетаньяху ушел на карантин после того, как у его советницы был подтвержден коронавирус.

Отметим, что с 19 апреля в Израиле начали постепенное ослабление карантина, которое произойдет в два этапа.