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Міністр оборони Хорватії потрапив у ДТП

Фото: міністр оборони Хорватії Маріо Банозіч (flickr.com/morh-hr)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Хорватії Маріо Банозич потрапив в автомобільну аварію. Унаслідок події він дістав серйозні травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Дорожньо-транспортна пригода сталася рано вранці в суботу, 11 листопада, на одній із доріг у східній частині Хорватії.

Міністерство оборони Хорватії та державне телебачення HRT повідомили, що 44-річний Банозич перебував за кермом автомобіля, який зіткнувся з мікроавтобусом. Водій другого транспортного засобу загинув унаслідок аварії.

"Ми висловлюємо співчуття родині загиблого", - заявив прес-секретар уряду Марко Міліч.

Міліч додав, що стан Банозича не становить загрози для життя, хоча він отримав серйозні травми. Лікарі повідомили, що у нього забої голови і мозку, він перебуває під наглядом, але при свідомості.

У заяві Міністерства оборони йдеться, що триває розслідування з метою з'ясування обставин події.

Місцевий новинний портал Index повідомив, що Банозич, найімовірніше, збирався на полювання, коли потрапив у ДТП.

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