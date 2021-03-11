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Министр культуры Ткаченко привился от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко привился от коронавируса. Как и всем в Украине, ему вкололи дозу вакцины AstraZeneca (Covishield).

Об этом стало известно в ходе трансляции форума "Украина 30".

Министр получил прививку вместе с рядом медицинских работников во время мероприятия.

"В вопросе безопасности прививки надо доверять именно специалистам, а не корреспондентам в соцсетях или заявлениям отдельных политиков. Не ведитесь на дезинформацию и информационные провокации. Прививки делаются вакциной, прошедшей соответствующую регистрацию и одобрена правительствами таких стран как Канада и Великобритания", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Ранее глава Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что пока не планирует вакцинироваться от коронавируса, поскольку у него есть антитела к болезни. В будущем же он планирует получить прививку за свой счет.

Напомним, в национальный план вакцинации внесли изменения, чтобы президент и чиновники могли получить прививку в числе первых.

Президент Владимир Зеленский, который переболел ранее COVID, привился вакциной Covishield 2 марта.

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Новости Украины Александр Ткаченковакцина от коронавируса
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