Министр финансов назвал размер фонда для борьбы с коронавирусом

Кабинет министров планирует создать Фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией в сумме 66,3 млрд грн. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге.

Как отметил министр, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете.

"В том числе предусмотрены меры на борьбу с коронавирусом, создание Фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 млрд грн", - сказал он.

Министр также назвал основные показатели изменений в бюджет.

"Относительно основных показателей бюджета. Они не изменились в части дефицита. Дефицит остался на уровне 298 миллиардов гривен, или 7,5 % ВВП. Доходы мы также фактически не меняли. Основные изменения произошли в части расходов. То есть то, что можно было перебросить на программы финансирования, чтобы не хранить в Стабилизационном фонде, мы опрокинули. Это пенсионные и медицинские выплаты", - заявил Марченко.

По его словам, другие бюджетные показатели отрабатываются с учетом возможного восстановления капитальных расходов. "Возможно, и возвращение некоторых вопросов, которые были поспешно секвестрированы", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада может собраться на внеочередное заседание 9 апреля. По его словам, главным вопросом будет рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Напомним, Рада 30 марта тправила на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. За принятие документа в первом чтении проголосовали лишь 223 нардепа при необходимых 226. В проекте на борьбу с коронавирусом предлагалось создать фонд на 97,1 млрд грн.