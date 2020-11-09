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Министр финансов Марченко заболел коронавирусом, - нардеп

Киев, Понедельник 09 ноября 2020 17:39
Министр финансов Марченко заболел коронавирусом, - нардеп
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр финансов Украины Сергей Марченко заболел COVID-19. В связи с болезнью он ушел на больничный.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, сегодня состоялось заседание комитета Рады и была создана рабочая группа по вопросам доступной растаможки импортных подержанных автомобилей.

"После этого мы обратились к министру финансов. Выяснили, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном. Однако я имела с ним разговор по телефону", - отметила Верещук.

На видео с 01:30.

Posted by Авто Евро Сила on Monday, November 9, 2020

Напомним, сегодня стало известно, что коронавирусом заболел президент Украины Владимир Зеленский. В Офисе президента сообщили, что он уйдет на самоизоляцию, но продолжит исполнять обязанности в дистанционном режиме.

Также сообщалось, что еще один глава ОГА заболел COVID-19. В частности, сегодня глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль рассказал, что получил положительный результат теста и теперь проходит лечение на самоизоляции.

До этого положительные тесты сдали глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив и глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

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