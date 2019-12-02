Министр энергетики США покидает пост

Министр энергетики США Рик Перри покидает пост. Об этом он написал в Twitter.

Перри покидает пост 2 декабря 2019 года.

"Сегодня я прощаюсь с Министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить министром в администрации президента Дональда Трампа. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - написал он.

Напомним, министерство энергетики США отказывалось предоставлять конгрессменам из Демократической партии документы для процедуры импичмента Дональда Трампа.

До этого министр энергетики США Рик Перри заявил, что подает в отставку после начала процедуры импичмента Дональду Трампу. На своей должности Перри останется до конца года. Отмечается, что в США активно анализируют роль, которую Перри сыграл во взаимоотношениях президента США с Украиной, которые сейчас стали предметом расследования относительно начала процедуры импичмента Трампа.

Ранее сообщалось, что Перри обсуждал с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани возможное вмешательство Украины в американскую президентскую кампанию в 2016 году.