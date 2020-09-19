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Министр экономики Франции заразился коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

У министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра обнаружили коронавирус. Об этом стало известно 19 сентября.

Об этом он сообщил в Twitter.

Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но находились в изоляции в течение 7 дней, продолжая выполнять свои обязанности.

"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я немедленно изолировался в своем жилище, придерживаясь определенных правительством санитарных норм", - написал Ле Мэр.

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Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но находились в изоляции в течение 7 дней, продолжая выполнять свои обязанности.

Напомним, 9 сентября в Великобритании ужесточили карантин и контроль за социальным дистанцированием.

Кроме того, ранее в Лондоне тысячи людей вышли на протест против карантина и вакцинации.

Отметим, что Британия одна из первых заявила о введении обязательного масочного режима в стране.

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