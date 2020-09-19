Министр экономики Франции заразился коронавирусом

У министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра обнаружили коронавирус. Об этом стало известно 19 сентября.
Об этом он сообщил в Twitter.
Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но находились в изоляции в течение 7 дней, продолжая выполнять свои обязанности.
"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я немедленно изолировался в своем жилище, придерживаясь определенных правительством санитарных норм", - написал Ле Мэр.
Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но находились в изоляции в течение 7 дней, продолжая выполнять свои обязанности.
Напомним, 9 сентября в Великобритании ужесточили карантин и контроль за социальным дистанцированием.
Кроме того, ранее в Лондоне тысячи людей вышли на протест против карантина и вакцинации.
Отметим, что Британия одна из первых заявила о введении обязательного масочного режима в стране.