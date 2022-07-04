Минимум 25 заводов. Украине нужны новые возможности в переработке отходов, - Зеленский

Он подчеркнул, что на переговорах со шведским премьером Магдаленой Андерссон обсудил оборонную помощь и санкции против России.

"… а также новые возможности для Украины, в частности, в вопросах переработки отходов. В нашей стране долгое время пренебрегали этой темой, а этом не просто про то, что делать с мусором, это про безопасность, про качество жизни. Нам нужно минимум 25 новых современных технологично передовых заводов по переработке отходов. Они способны обеспечить и энергию, и вторичное сырье, и, наконец, решение старой проблемы свалок и полигонов отходов, неспособности многих общин найти решение для отходов", - отметил Зеленский.

По его словам, восстановление Украины заключается не просто в восстановлении того, что разрушила война, а в том, чтобы стать самой безопасной и чистой страной Европы.