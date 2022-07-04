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Минимум 25 заводов. Украине нужны новые возможности в переработке отходов, - Зеленский

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 22:21
Минимум 25 заводов. Украине нужны новые возможности в переработке отходов, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Лидеры Украины и Швеции сегодня, 4 июля 2022 года, обсудили возможности в сфере переработки отходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что на переговорах со шведским премьером Магдаленой Андерссон обсудил оборонную помощь и санкции против России.

"… а также новые возможности для Украины, в частности, в вопросах переработки отходов. В нашей стране долгое время пренебрегали этой темой, а этом не просто про то, что делать с мусором, это про безопасность, про качество жизни. Нам нужно минимум 25 новых современных технологично передовых заводов по переработке отходов. Они способны обеспечить и энергию, и вторичное сырье, и, наконец, решение старой проблемы свалок и полигонов отходов, неспособности многих общин найти решение для отходов", - отметил Зеленский.

По его словам, восстановление Украины заключается не просто в восстановлении того, что разрушила война, а в том, чтобы стать самой безопасной и чистой страной Европы.

Напомним, сегодня Зеленский также поднимал вопрос "зернового коридора" по Черному морю. По его словам, необходимо добиться гарантий безопасности не только от Российской Федерации.

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