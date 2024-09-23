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Мінімальну допомогу по безробіттю збільшать на 500 гривень, але не для всіх

Україна, Понеділок 23 вересня 2024 12:13
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Мінімальну допомогу по безробіттю збільшать на 500 гривень, але не для всіх Фото: розмір допомоги по безробіттю збільшать до 3000 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний центр зайнятості ухвалив рішення про підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю. У разі реєстрації в Мін'юсті воно набере чинності з 1 жовтня 2024 року.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови, розміщений на сайті ФПУ для обговорення.

Згідно з проєктом, мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте з 2500 гривень до 3000 гривень для тих, хто має сім місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців, а також для зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Водночас для людей без стажу розмір залишиться на рівні 1500 гривень.

Безробіття в Україні

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

За даними Державної служби зайнятості, кількість офіційних безробітних в Україні за 2023 рік скоротилася вдвічі до 96,1 тисячі.

У серпні 2024 року було зареєстровано 104,7 безробітних (з яких 80,6 тисяч - жінки), допомогу отримували 55,9 тисяч осіб.

Але реальне безробіття в Україні значно вище. За прогнозом уряду, поступова адаптація виробників до нових умов діяльності, підвищення економічної активності та збільшення робочих місць, у тому числі за рахунок більшого залучення жінок, стане додатковим чинником відновлення споживчого попиту та сприятиме поступовому зменшенню рівня безробіття у 2025 році до 17,7%. Тобто роботу будуть шукати близько 2 млн осіб.

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