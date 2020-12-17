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Минимальная заболеваемость COVID ожидается в первые 14 дней нового года, - Рубан

Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

В Украине ожидается минимальная заболеваемость на COVID-19 в первые две недели нового года. В этот период традиционно снижаются показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), которой и является коронавирус.

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Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Такие результаты основаны на ежегодном анализе данных по гриппу и ОРВИ.

"Последние недели (года - ред.) всегда снижается уровень общей заболеваемости, но увеличивается количество заболеваний в семьях. Поэтому необходимо проводить максимальное количество профилактических мероприятий, именно в семьях. Кроме того, первые две недели года - это, как правило, минимальные показатели заболеваемости", - сказал Рубан.

Он добавил, что уменьшение заболеваемости происходит из-за снижения активности в организованных коллективах.

Ранее РБК-Украина писало, что Рубан не видит оснований для ужесточения карантина в Киеве сейчас.

Отметим, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине в начале января прогнозируется 20-25 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

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