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В Минфине рассказали, сколько использовали денег из COVID-фонда

Автор: РБК-Украина

На данный момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в фонде по борьбе с COVID-19. Вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с коронавирусом не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами.

Об этом в эфире программы "Подробности недели" сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, сейчас нет критической проблемы с "коронавирусным" фондом.

"На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в "коронавирусном" фонде. Из 66 млрд гривен использовано всего только 19 млрд гривен", - сказал министр.

По словам Марченко, средства фонда размещены по разным направлениям.

"Если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем их перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства", - сказал он.

Также Марченко отметил, что вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с COVID-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами.

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"Если не хватит денег в "ковидовском" фонде, мы перераспределим с других программ, найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", - сказал министр.

Напомним, в Минобразования рассчитывают на 3 млрд гривен из "коронавирусного" фонда на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании.

Отметим, спикер Дмитрий Разумков заявил, что власть сможет оперативно найти деньги на средства по борьбе с коронавирусом, если будет такая необходимость.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему деньги из "коронавирусного" фонда идут на дороги.

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