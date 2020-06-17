Минфин проведет аудит расходов средств из фонда по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов провести аудит расходов средств из фонда по борьбе с коронавирусом. Общая сумма фонда составила 65 миллиардов гривен.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"Что касается средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Это абсолютно огромная сумма от украинских налогоплательщиков. Страна должна видеть, на что именно идут эти средства. У меня есть просьба и поручение министру финансов провести аудит расходов из фонда", - сказал глава Кабмина.

Шмыгаль также попросил после аудита отчитаться и опубликовать эту информацию.

"Она должна обновляться еженедельно", - добавил премьер и подчеркнул, что ждет отчеты от министерств, уже использовавших средства из фонда.

В интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко заявил, что из созданного для борьбы с коронавирусом фонда потратили почти половину: сейчас принято решений на 27 млрд гривен.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, на что направляются средства из фонда борьбы с COVID-19.