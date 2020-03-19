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Минфин готовит изменения в госбюджет в связи с коронавирусом

Новости » Экономика     19.03.2020 - 16:50
Минфин готовит изменения в госбюджет в связи с коронавирусом
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Планируется создать стабилизационный фонд для финансирования борьбы с коронавирусом и последствиями для экономики

Министерство финансов Украины разрабатывает изменения в законодательство, в том числе в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" во исполнение протокольного решения правительства от 18 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметили в пресс-службе, эти изменения имеют целью обеспечение финансирования первоочередных мероприятий, направленных на:

  • локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной инфекции;
  • предотвращение негативных последствий, вызванных возникновением и распространением коронавируса;
  • принятие антикризисных мер для поддержки экономики.

"В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль 11 марта заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.

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