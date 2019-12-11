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"Минеру" КГГА сообщили о подозрении

Середа 11 грудня 2019 14:46
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"Минеру" КГГА сообщили о подозрении Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы

Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении 52-летнему мужчине по факту ложного сообщения о минировании помещения Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Отмечается, что во вторник, 10 декабря 2019 года, правонарушитель, находясь на станции Киев-Пассажирский, осуществил звонок на горячую линию "102" и предоставил ложное сообщение о минировании КГГА по адресу улица Крещатик, 36.

Проведенными первоочередными следственными действиями "минера" удалось установить и задержать.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого Кировоградской области в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента Украины.

РБК-Украина писало, что сотрудники киберполиции разоблачили двух мужчин, которые сообщали о "минировании" десятков учебных заведений.

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