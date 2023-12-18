У ЄС не використали мільйони закуплених вакцин від COVID-19, - Politico

З початку пандемії коронавірусу наприкінці 2020 року країни ЄС спільно придбали 1,5 мільярда доз вакцини (понад три на кожну людину в Європі). Багато з них зараз лежать на звалищах по всьому континенту.

Як зазначає видання, нелегко виявити, скільки вакцин було викинуто. Уряди, включно з другою за чисельністю населення країною ЄС Францією, неохоче розкривають масштаби відходів.

Розрахунки Politico базуються на цифрах з 19 європейських країн. Однак, видання наголошує, що реальна кількість викинутих вакцин, імовірно, набагато вища.

Німеччина, наприклад, надала дані про відходи в червні 2023 року. На той час на складах було ще 120 мільйонів вакцин. Відтоді виробники вакцин також представили нові версії, які адаптовані до останніх варіантів коронавірусу, що робить старі вакцини застарілими та, швидше за все, буде викинуто.

Politico оцінює вартість 215 мільйонів витрачених вакцин у понад 4 мільярди євро на основі на ціни на вакцини, які повідомляються в ЗМІ. Для країн, які повідомили лише загальну кількість знищених вакцин, без розбивки за типом вакцини, видання використало середньозважену ціну в 19,39 євро.

Скасування статусу пандемії COVID

Нагадаємо, 5 травня 2023 року голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, оголошеної через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року.