Мільйон убитих і поранених росіян: британська розвідка розкрила тактику Путіна

Російська армія втратила 1 млн осіб убитими і пораненими від початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Російське керівництво готове миритися з високими втратами заради тактичних успіхів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, з 1 млн осіб близько 250 тисяч російських солдатів вбито або вважаються зниклими безвісти (імовірно, мертвими), що робить ці втрати найбільшими для Росії з часів Другої світової війни.



Безповоротні втрати

Тільки у 2025 році Росія вже втратила 200 тисяч осіб. За даними Генерального штабу України, середньодобові втрати російських військ перевищують 1250 осіб.

За даними британської розвідки, безповоротні бойові втрати (вбиті, зниклі безвісти і важко поранені) наразі становлять від 400 до 500 тисяч осіб.

"Поранені солдати, особливо ті, хто отримав важкі травми, продовжують перевантажувати систему військової медицини Росії на всіх рівнях надання медичної допомоги. Це викликає серйозні логістичні проблеми і призводить до нестачі військових медиків", - ідеться у зведенні.

Тактика чисельного тиску і ставлення керівництва

За даними британської розвідки, російські сили з високою ймовірністю продовжують намагатися розтягнути оборону українських військ, використовуючи чисельну перевагу для прориву оборонних позицій і досягнення тактичних успіхів.

"Вище керівництво Росії майже напевно готове миритися з постійно високими рівнями втрат, якщо це не чинить негативного впливу на громадську або елітну підтримку війни, і якщо ці втрати можна буде покрити", - зазначають у Міноборони Британії.