ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Милованов рассказал, каким будет новый Трудовой кодекс

Новости » Недвижимость     06.12.2019 - 10:31
Милованов рассказал, каким будет новый Трудовой кодекс
Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

В Кабмине готовят ряд изменений в занятости граждан

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовой кодекс. Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1".

Министр сообщил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

"Люди имеют на это право, и ходят в подобные отпуска по необходимости", - сказал он.

Отвечая на вопрос об анонсированной реформе занятости в Украине, Милованов заявил:

"Многое из того, что сегодня есть (гибкий рабочий график, удаленная работа и работа из дома - ред.), на самом деле включает в себя дистанционную работу и прочее, но это не является разрешенным. И это всегда повод для определенных штрафов от органов. Поэтому часть реформы состоит в том, чтобы то, что происходит де-факто было закреплено на уровне нормативных документов".

Также он рассказал, как Кабмин будет следить за тем, чтобы не увольняли людей с инвалидностью, беременных женщин, пенсионеров и лиц в декретном отпуске.

"Как сегодня происходит освобождение таких людей, на самом деле, они являются защищенными по украинскому законодательству, но происходят манипуляции через реформирование, реорганизацию или смену юридического лица. Мы четко пропишем, чтобы это было сложнее делать, а в идеале невозможно", - сообщил Милованов.

По его словам, появятся также трудовые договора в электронном виде.

"Мы говорим о письменном трудовом договоре. Он может быть в электронном виде, это может быть e-mail, но письменность важна в том, чтобы не было устной формы... Сегодня законодательство позволяет иметь этот договор в устной форме и человек незащищен", - резюмировал Милованов.

Напомни, ранее Милованов назвал отрасли, в которых работает больше всего украинцев. Лидером является сфера торговли.

Также РБК-Украина писало, что максимальное пособие по безработице увеличится с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц.

Денисова призвала законодательно урегулировать контроль за детским трудом Во Франции около 400 тыс. человек протестовали против трудовой реформы
Новости Украины Трудовой кодекс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь