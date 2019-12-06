Милованов рассказал, каким будет новый Трудовой кодекс

Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

В Кабмине готовят ряд изменений в занятости граждан

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовой кодекс. Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1".

Министр сообщил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

"Люди имеют на это право, и ходят в подобные отпуска по необходимости", - сказал он.

Отвечая на вопрос об анонсированной реформе занятости в Украине, Милованов заявил:

"Многое из того, что сегодня есть (гибкий рабочий график, удаленная работа и работа из дома - ред.), на самом деле включает в себя дистанционную работу и прочее, но это не является разрешенным. И это всегда повод для определенных штрафов от органов. Поэтому часть реформы состоит в том, чтобы то, что происходит де-факто было закреплено на уровне нормативных документов".

Также он рассказал, как Кабмин будет следить за тем, чтобы не увольняли людей с инвалидностью, беременных женщин, пенсионеров и лиц в декретном отпуске.

"Как сегодня происходит освобождение таких людей, на самом деле, они являются защищенными по украинскому законодательству, но происходят манипуляции через реформирование, реорганизацию или смену юридического лица. Мы четко пропишем, чтобы это было сложнее делать, а в идеале невозможно", - сообщил Милованов.

По его словам, появятся также трудовые договора в электронном виде.

"Мы говорим о письменном трудовом договоре. Он может быть в электронном виде, это может быть e-mail, но письменность важна в том, чтобы не было устной формы... Сегодня законодательство позволяет иметь этот договор в устной форме и человек незащищен", - резюмировал Милованов.

Напомни, ранее Милованов назвал отрасли, в которых работает больше всего украинцев. Лидером является сфера торговли.

Также РБК-Украина писало, что максимальное пособие по безработице увеличится с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц.