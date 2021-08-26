Миллионные убытки и массовая гибель фауны: "Житомирводоканал" загрязнил реку Тетерев

"Первые сбросы неочищенных вод предприятие осуществило еще 7 августа. В течение следующих дней Госэкоинспекция Полесского округа осуществляла мониторинг экологической ситуации на р. Тетерев", - отметил Мальованый.

По словам главы Госэкоинспекции, в воде обнаружили отклонения от нормы по содержанию аммиака, нитрита, нитрата, железа, фосфата и низкий уровень растворенного кислорода. В образцах почвы был превышен уровень аммония в 3 раза, фосфора в 1,5 раза и хлоридов в 2,5 раза.

"9 августа инспекция Полесского округа осуществила внеплановую проверку КП "Житомирводоканал", по результатам которой установлено, что в целом предприятие сбросило в Тетерева 120 тыс. м3 неочищенных сточных вод", - добавил Мальованый.

Согласно данным Госэкоинспекции, сумма ущерба в результате загрязнения реки составляет 22,88 млн гривен.