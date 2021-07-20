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Более миллиона школьников Великобритании изолируются из-за контакта с больными COVID

Автор: Сергей Пышкин

За последние две недели, количество британских школьников, которые были вынуждены изолироваться из-за контакта с больными COVID - выросло на 70%. У 47 тысяч учеников был подтвержден коронавирус, тогда как другие контактировали с ними в школе, или за ее пределами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Стоит отметить, что вместе с 15% (1,05 миллиона) от всех учащихся государственных школ Англии, самоизолироваться были вынуждены и 7% учителей. Количество школ которую были вынуждены закрыться из-за вспышки заболевания также увеличилась.

"По мере приближения конца семестра в школах наблюдается еще одно резкое падение посещаемости, в основном из-за изоляции учеников. Однако также резко выросло количество подтвержденных случаев Covid в школах", - отметил генеральный секретарь профсоюза школьных руководителей NAHT Пол Вайтмен.

Оппозиция Великобритании, со своей стороны, критикует правительство страны из-за того, что оно, якобы, делает недостаточно чтобы компенсировать убытки, которые школьникам наносят перерывы во время учебного процесса.

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