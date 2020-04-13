Миллион за вакцину и прогноз Кабмина на 2020 год: новости за выходные

Минздрав опубликовал динамику распространения COVID-19 по областям, президент Владимир Зеленский обещает миллион долларов за вакцину от коронавируса, Кабмин прогнозирует падение ВВП и девальвацию гривны. Подробнее о том, что произошло на выходных, 11-12 апреля, - в материале РБК-Украина

Падение ВВП и девальвация гривны: прогноз Кабмина на 2020 год

Кабинет министров Украины прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП), рост безработицы и девальвацию гривны в 2020 году. Об этом говорится в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год, опубликованном на сайте Верховной рады.

В соответствии с обновленным проектом, в этом году правительство ожидает падения ВВП на 3,9%. До этого правительство ожидало роста ВВП на 3,7%. Также правительство спрогнозировало уровень безработицы в стране, который составит 9,4%. А падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Зеленский посетил участок разведения сил на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит на участок разведения сил в районе Петровского на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным Офиса президента, Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на участке разведения №3 в районе Петровского. Как доложили военные, ситуация на участке в течение последнего времени контролируемая и спокойна.

В ГБР рассказали обстоятельства поджога, в котором подозревают Черновол

В Государственном бюро расследований рассказали обстоятельства поджога офиса "Партии регионов" в Киеве в 2014 году, в причастности к которому подозревают бывшую народную депутатку Татьяну Черновол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, поджог офиса "Партии регионов" на улице Липской произошел в промежуток времени между 11 и 12 часами дня 18 февраля 2014 года. При этом смерть Владимира Захарова, в причастности к которой также подозревают Черновол, наступила раньше 13 часов.

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи нефти, - Reuters

Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным анонимного источника американского издания, вчера, 12 апреля, страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.

Папа Римский призвал прекратить конфликты в мире

Папа Римский Франциск сегодня, 12 апреля, провел Пасхальное богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане, которое происходило без верующих из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, в своем традиционном Пасхальном обращении к "Городу и миру" понтифик призвал немедленно прекратить огонь в вооруженных конфликтах, которые сейчас происходят по всей планете.