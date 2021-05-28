Миллион долларов за прививку: в США объявили победителя первой лотереи вакцинации

В штате Огайо (США) для поощерения населения активнее делать COVID-прививки провели лотерею среди вакцинированных от коронавируса. Первой победительницей лотерии стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Майк Девин.
Лотерея проводилась и среди подростков - Джозеф Костелло выиграл стипендию на обучение в колледже.
Согласно правилам лотереи, в течение месяца организаторы каждую неделю будут объявлять по одному победителю розыгрыша. Еще по 1 млн долларов сможет выиграть четыре жителя штата, которые сделали вакцину против коронавируса.
Сообщается, что на участие в лотерее зарегистрировались 2,7 млн человек. Еще 100 тысяч подростков претендуют на победу в розыгрыше полной четырехлетней стипендии на обучение в университетах штата Огайо.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное требование на ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.
Кроме того, в Соединенных Штатах менее чем за неделю вакцинировали более 600 тысяч детей.