Милашка: дочь Поляковой обескуражила солнечным образом (фото)

Старшая дочка Оли Поляковой Маша, которая активно ведет блог и делится со своими подписчиками фото и рассказами о повседневной жизни, порадовала поклонников очередным милым снимком, сделанным в Лос Анджелесе (США). Старшая дочка Королевы ночи на своей страничке в Instagram также обратилась к фанам с вопросом.

14-летняя Маша, которую называют копией ее звездной мамы, на солнечном кадре в парке около озера предстала в легком платье с "леопардовым" принтом и светлой шляпке.

"Хотели бы со мной встретиться?" - спросила дочка известной украинской певицы.

Дочка Оли Поляковой Маша показала фото из Лос Анджелеса (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети живо отреагировали на публикацию и отметили, что с такой красавицей всегда хочется встретиться, однако в то же время иронизируют, что правильнее будет подождать до совершеннолетия.

Да, красотка;

С такой милашкой всегда хочется встретиться;

Нет конечно, исполнится 18 - тогда да;

Маша, выложи фотографии с мамой! Вы очень красивые и "не розлей вода";

Конечно, такая красотка;

В какой нибудь интересной стране, случайно на каком нибудь ярком мероприятии... зато видимся в инстаграме...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, Маша Полякова периодически интригует подписчиков откровенными образами. Недавно девушка в купальнике поразила воображение фанатов, которые отметили, что в таком луке она даже переплюнула свою маму.

Также мы писали о том, что еще один наряд от Маши Поляковой вызвал фурор в сети. Девушка позировала в ультратрендовом образе всем на зависть.