"Мілан" шокував "Реал", "Спортінг" сенсаційно розбив "Манчестер Сіті": огляд Ліги чемпіонів

Четвертий тур загального етапу Ліги чемпіонів розпочався дев'ятьма матчами вівторка. Перемоги відсвяткували нідерландський ПСВ, загребське "Динамо", італійський "Мілан", англійський "Ліверпуль", дортмундська "Боруссія", лісабонський "Спортінг", шотландський "Селтік" і французький "Монако".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, основний раунд, 4-й тур
ПСВ – "Жирона" – 4:0
Голи: Фламінго, 16, Тільман, 33, Бакайоко, 83, Крейчі, 88 (автогол)
Вилучення: Мартінес, 55 (Ж, друга жовта картка)
"Слован" – "Динамо" З – 1:4
Голи: Стрелец, 5 – Шпікіч, 10, П. Сучіч, 30, Куленовіч, 54, 72
"Реал" – "Мілан" – 1:3
Голи: Вінісіус, 23 (пенальті) – Тіав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73
"Ліверпуль" – "Байєр" – 4:0
Голи: Діас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63
"Боруссія" Д – "Штурм" – 1:0
Гол: Мален, 85
"Спортінг" – "Манчестер Сіті" – 4:1
Голи: Дьокереш, 38, 49 (пенальті), 81 (пенальті), Араухо, 46 – Фоден, 4
Нереалізований пенальті: Холанд, 69 (МС)
"Лілль" – "Ювентус" – 1:1
Голи: Девід, 27 – Влаховіч, 60 (пенальті)
"Селтік" – РБ "Лейпциг" – 3:1
Голи: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23
"Болонья" – "Монако" – 0:1
Гол: Керер, 86
Українець Лунін не зміг зупинити "Мілан". "Россонері" оформили швидкий м'яч на "Бернабеу" – Тіав головою замкнув навіс Пулішіча з кутового. Мадридці повернулися в гру з реалізованим пенальті Вінісіуса. Проте, ще до перерви команда Паулу Фонсеки знову повела. Це Мората вчасно опинився на добиванні після сейву Луніна. У другому ж таймі Рейндерс розіграв яскраву атаку з Леаном і з меж штрафного відправив м'яч поміж ніг українському кіперу.
Після безгольового першого тайму "Ліверпуль" шокував чемпіона Німеччини чотирма голами в другій половині. Головним героєм став Діас, який оформив хет-трик. Спершу він реалізував вихід віч-на-віч, далі розібрався у воротарському майданчику, а потім – зіграв на добивані. Гакпо же головою замкнув навіс Салаха. Мерсисайдці тріумфували в усіх чотирьох турах на старті турніру. Повторити таке досягнення у середу зможе бірмінгемська "Астон Вілла".
Сенсація сталася в Лісабоні, де "Спортінг" розгромив "Ман Сіті". Зірку "містян" Холанда, який не реалізував одинадцятиметровий, затьмарив Дьокереш із хет-триком. Шведський форвард зрівняв рахунок після раннього гола Фодена з лінії штрафного, а згодом двічі забив із позначки. Окрім того, Араухо реалізував вихід віч-на-віч із Едерсоном. Керманич "левів" Рубен Аморім 10 листопада очолить принципового опонента "Сіті" – "Манчестер Юнайтед". "Спортінг" набрав 10 очок.
Миром закінчився поєдинок у Ліллі. Місцеві "доги" повели в рахунку в середині першого тайму, коли Девід утік на побачення з Ді Грегоріо та влучно пробив під дальню стійку. "Юве" відігрався на 60-й хвилині – Влаховіч реалізував одинадятиметровий за фол проти Консейсана. Обидві команди набрали по 7 пунктів у чотирьох турах і зрівнялися з "Манчестер Сіті".
До слова, вранці опублікували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, раніше підготували експрес-презентацію "Янг Бойз" зразка сезону 2024/25.
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