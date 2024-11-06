"Мілан" шокував "Реал", "Спортінг" сенсаційно розбив "Манчестер Сіті": огляд Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, основний раунд, 4-й тур

ПСВ – "Жирона" – 4:0

Голи: Фламінго, 16, Тільман, 33, Бакайоко, 83, Крейчі, 88 (автогол)

Вилучення: Мартінес, 55 (Ж, друга жовта картка)

"Слован" – "Динамо" З – 1:4

Голи: Стрелец, 5 – Шпікіч, 10, П. Сучіч, 30, Куленовіч, 54, 72

"Реал" – "Мілан" – 1:3

Голи: Вінісіус, 23 (пенальті) – Тіав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

"Ліверпуль" – "Байєр" – 4:0

Голи: Діас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63

"Боруссія" Д – "Штурм" – 1:0

Гол: Мален, 85

"Спортінг" – "Манчестер Сіті" – 4:1

Голи: Дьокереш, 38, 49 (пенальті), 81 (пенальті), Араухо, 46 – Фоден, 4

Нереалізований пенальті: Холанд, 69 (МС)

"Лілль" – "Ювентус" – 1:1

Голи: Девід, 27 – Влаховіч, 60 (пенальті)

"Селтік" – РБ "Лейпциг" – 3:1

Голи: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23

"Болонья" – "Монако" – 0:1

Гол: Керер, 86

Українець Лунін не зміг зупинити "Мілан". "Россонері" оформили швидкий м'яч на "Бернабеу" – Тіав головою замкнув навіс Пулішіча з кутового. Мадридці повернулися в гру з реалізованим пенальті Вінісіуса. Проте, ще до перерви команда Паулу Фонсеки знову повела. Це Мората вчасно опинився на добиванні після сейву Луніна. У другому ж таймі Рейндерс розіграв яскраву атаку з Леаном і з меж штрафного відправив м'яч поміж ніг українському кіперу.

Після безгольового першого тайму "Ліверпуль" шокував чемпіона Німеччини чотирма голами в другій половині. Головним героєм став Діас, який оформив хет-трик. Спершу він реалізував вихід віч-на-віч, далі розібрався у воротарському майданчику, а потім – зіграв на добивані. Гакпо же головою замкнув навіс Салаха. Мерсисайдці тріумфували в усіх чотирьох турах на старті турніру. Повторити таке досягнення у середу зможе бірмінгемська "Астон Вілла".

Сенсація сталася в Лісабоні, де "Спортінг" розгромив "Ман Сіті". Зірку "містян" Холанда, який не реалізував одинадцятиметровий, затьмарив Дьокереш із хет-триком. Шведський форвард зрівняв рахунок після раннього гола Фодена з лінії штрафного, а згодом двічі забив із позначки. Окрім того, Араухо реалізував вихід віч-на-віч із Едерсоном. Керманич "левів" Рубен Аморім 10 листопада очолить принципового опонента "Сіті" – "Манчестер Юнайтед". "Спортінг" набрав 10 очок.

Миром закінчився поєдинок у Ліллі. Місцеві "доги" повели в рахунку в середині першого тайму, коли Девід утік на побачення з Ді Грегоріо та влучно пробив під дальню стійку. "Юве" відігрався на 60-й хвилині – Влаховіч реалізував одинадятиметровий за фол проти Консейсана. Обидві команди набрали по 7 пунктів у чотирьох турах і зрівнялися з "Манчестер Сіті".