Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: є загиблий та постраждалі

"Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які потрапили в ДТП на польсько-українському кордоні", - повідомив Ніколенко.

За інформацією МЗС, мікроавтобус із 9 пасажирами-громадянами України зіштовхнувся із вантажівкою, яка стояла в черзі на проходження прикордонного контролю.

Внаслідок чого один громадянин загинув, решта отримали травми різного ступеню тяжкості. Зараз їм надається медична допомога.

"Українські консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування всіх обставин аварії та вживаються заході для репатріації тіла загиблого. Вирішується також питання доправки пасажирів до України іншим транспортом", - додав Ніколенко.

ДТП за участі українців

Нагадаємо, днями у Словаччині в ДТП потрапив автобус, де перебувало 53 громадян України. Тоді вісім осіб постраждали внаслідок аварії.

Також ми писали, що 14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв.

Крім того, в листопаді в Польщі мікроавтобус з українцями потрапив в аварію. Тоді внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Ще четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості.

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