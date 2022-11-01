В Миколаївській області зіткнулись авто та КРАЗ: загинула молода сім'я з немовлям

"Близько 18:00 на 43км+300м автодороги Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв", неподалік смт Побузьке, сталось зіткнення між легковим автомобілем Audi-A6 та вантажівкою КРАЗ, які рухались у зустрічному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що 25-річний водій легковика, його 31-річна дружина та їхня 4-місячна дитина загинули на місці.

"51-річний водій вантажівки та його 45-ти та 51-річні пасажири з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до медичного закладу", - додають правоохооронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб". Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної події або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за телефонами: +380 63 426 2332,102.