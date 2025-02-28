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У Миколаївській області військовий кинув гранату на територію ТЦК: його заарештували

Ілюстративне фото: у Миколаївській області військовий кинув гранату у бік будівлі ТЦК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Вознесенському районі Миколаївської області військовий кинув гранату на територію територіального центру комплектування. Йому обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральний районний суд Миколаєва у Facebook.

Інцидент стався наприкінці лютого. Згідно з матеріалами клопотання, військовий, який пішов у СЗЧ, кинув гранату Ф-1 на територію ТЦК, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

Унаслідок вибуху було пошкоджено два автомобілі ТЦК. Тепер їх не можна експлуатувати.

"На судовому засіданні чоловік пояснив, що дійсно кинув гранату на територію ТЦК, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння після сварки з дружиною. Гранату виявив серед речей у своєму рюкзаку", - уточнили в суді.

Сторона захисту просила для підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Суддя Іван Дірко ухвалив рішення застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - додали в суді.

Інциденти з гранатами

Нагадаємо, влітку минулого року в Луцьку невідомий кинув гранату в натовп людей. У результаті інциденту були постраждалі.

Також у червні минулого року в Києві чоловік кинув гранату в бік багатоповерхівки. Жінка дістала поранення.

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Миколаївська областьТЦКВибух