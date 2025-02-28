У Миколаївській області військовий кинув гранату на територію ТЦК: його заарештували

Інцидент стався наприкінці лютого. Згідно з матеріалами клопотання, військовий, який пішов у СЗЧ, кинув гранату Ф-1 на територію ТЦК, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

Унаслідок вибуху було пошкоджено два автомобілі ТЦК. Тепер їх не можна експлуатувати.

"На судовому засіданні чоловік пояснив, що дійсно кинув гранату на територію ТЦК, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння після сварки з дружиною. Гранату виявив серед речей у своєму рюкзаку", - уточнили в суді.

Сторона захисту просила для підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Суддя Іван Дірко ухвалив рішення застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - додали в суді.