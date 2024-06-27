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У Миколаївській області уламки ракети впали на трасу: сталася ДТП, є поранені

Фото: уламки ракети впали на трасу у Миколаївській області 27 червня, є поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

27 червня під час відбиття ракетної атаки РФ, у Миколаївській області уламки впали на трасу. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Зранку (27 червня, - ред) в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу", - розповів він. 

За його словами, в результаті поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль.

"Також сталася ДТП, в якій постраждав інший водій", - додав Кім.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 27 червня російські війська масово обстріляли територію України, використавши дрони та ракети. Вибухи чути було у Києві, на Хмельниччині.

Як раніше зазначав Кім, над Миколаївською областю було збито шість російських дронів і три крилаті ракети. Загалом РФ запустила шість ракет, у тому числі "Кинджал" і 23 дрони. ППО збила п'ять ракет і всі дрони.

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