У Миколаївській області уламки ракети впали на трасу: сталася ДТП, є поранені

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 27 червня російські війська масово обстріляли територію України, використавши дрони та ракети. Вибухи чути було у Києві, на Хмельниччині.

Як раніше зазначав Кім, над Миколаївською областю було збито шість російських дронів і три крилаті ракети. Загалом РФ запустила шість ракет, у тому числі "Кинджал" і 23 дрони. ППО збила п'ять ракет і всі дрони.

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