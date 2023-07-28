У Миколаївській області трактористи підірвалися на снаряді: один чоловік загинув

Неподалік села Лепетиха Березнегуватської громади двоє трактористів підірвалися на касетному снаряді. Внаслідок вибуху один чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на Telegram начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

За його словами, двоє трактористів приїхали на поле, аби заготовити на зиму для худоби солому. В якусь мить один із селян наступив на касетний снаряд, що лежав на полі, і небезпечний пристрій здетонував.

Внаслідок вибуху чоловіки отримали мінно-вибухові травми тіла. 48-річний потерпілий помер на місці події, іншого доставили до медичного закладу.

"Вкотре звертаюсь до громадян, будьте максимально уважні та обережні, особливо в тих населених пунктах, які піддавалися активним обстрілам. При виявленні небезпечних вибухових предметів одразу телефонуйте 102", - наголосив Шайхет.

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Рятувальники закликають українців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.