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В Миколаївській області сталась ДТП за участі швидкої: є жертви

Фото: в Миколаївській області сталась ДТП (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 серпня, в Миколаївській області сталась ДТП за участі машини швидкої допомоги. В результаті аварії загинуло три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні за участі автомобілів Volkswagen Jetta та автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Partner на автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв»неподалік с. Михайлівка Новоодеської громади Миколаївської області", - повідомив Шайхет.

За його даними, внаслідок зіткнення автівок загинули обидва водії та пасажир-медпрацівник зі спецавтомобіля.

Нині на місці працюють слідчі та рятувальники. Правоохоронці тим часом встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

ДТП в Україні

Нагадаємо, днями смертельна ДТП сталась в Сумах. В результаті аварії один з учасників загинув, ще троє травмовані.

Раніше ми також писали, що у Полтавській області зіткнулися маршрутка з автомобілем Volkswagen Tiguan. В результаті події загинули дві людини, ще 11 - отримали тілесні ушкодження.

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