У Миколаївській області ексгумували тіла трьох дітей, вбитих росіянами влітку

Зазначається, що слідчі поліції, криміналісти та вибухотехніки провели ексгумацію тіл трьох мешканок села Новопетрівка Широківської об’єднаної територіальної громади Баштанського району 12-ти, 14-ти та 16-ти років.

Правоохоронці встановили, що у червні під час ворожого обстрілу селища, неповнолітні дівчата перебували на подвір’ї домоволодіння, куди влучив один із снарядів. Їх захоронили на місцевому кладовищі.

Висновки судово-медичних експертів свідчать про те, що діти загинули від отриманих мінно-вибухових травм.

За фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу.