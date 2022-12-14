У Миколаївській області ексгумували тіла трьох дітей, вбитих росіянами влітку

На звільненій території Миколаївської області правоохоронці ексгумували тіла трьох дітей, які загинули внаслідок ворожого обстрілу селища у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Зазначається, що слідчі поліції, криміналісти та вибухотехніки провели ексгумацію тіл трьох мешканок села Новопетрівка Широківської об’єднаної територіальної громади Баштанського району 12-ти, 14-ти та 16-ти років.
Правоохоронці встановили, що у червні під час ворожого обстрілу селища, неповнолітні дівчата перебували на подвір’ї домоволодіння, куди влучив один із снарядів. Їх захоронили на місцевому кладовищі.
Висновки судово-медичних експертів свідчать про те, що діти загинули від отриманих мінно-вибухових травм.
За фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, в селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли російські військові, серед них була неповнолітня дівчина.
Окрім того, в Харківській області поліцейські ексгумували тіла п’ятьох людей - двох дітей та трьох дорослих, які загинули під час авіаудару по будинку в Ізюмському районі ще під час окупації в березні.
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