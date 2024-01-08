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У Миколаївській області через негоду закрили рух деякими трасами: список

Ілюстративне фото: у Миколаївській області через негоду закрили рух деякими трасами (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У Миколаївській області ввечері понеділка, 8 січня, було прийнято рішення про закриття руху деякими трасами. Це пов'язано зі складними погодними умовами.

Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов закриваємо рух для вантажного транспорту та автобусів на деяких ділянках трас в Миколаївській області", - написав Кім.

Рух перекрито на таких трасах:

  • М-13 з Кропивницького на Кишинів (у межах Миколаївської області);
  • М-14 на Одесу;
  • Н-11 на Дніпро;
  • Н-14 на Кропивницький;
  • Н-24 на Київ.

За словами Кіма, станом на 18:00 в області поки що залишаються знеструмленими 30,8 тисячі споживачів.

"Всі служби працюють в посиленому режимі, відбувається розчищення та обробка шляхів протиожеледною сумішшю", - підкреслив він.

Погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, що 8 січня погода різко погіршилася по всій території України. Через потужний мороз, шквальний вітер та опади знеструмлені сотні населених пунктів. Також у низці регіонів є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.

Детальніше про ситуацію в різних містах України внаслідок погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням

Також ми писали детально про ситуацію в Одесі і області, де хуртовина набирає обертів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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