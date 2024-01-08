У Миколаївській області через негоду закрили рух деякими трасами: список

"У зв'язку з погіршенням погодних умов закриваємо рух для вантажного транспорту та автобусів на деяких ділянках трас в Миколаївській області", - написав Кім.

Рух перекрито на таких трасах:

М-13 з Кропивницького на Кишинів (у межах Миколаївської області);

М-14 на Одесу;

Н-11 на Дніпро;

Н-14 на Кропивницький;

Н-24 на Київ.

За словами Кіма, станом на 18:00 в області поки що залишаються знеструмленими 30,8 тисячі споживачів.

"Всі служби працюють в посиленому режимі, відбувається розчищення та обробка шляхів протиожеледною сумішшю", - підкреслив він.

Погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, що 8 січня погода різко погіршилася по всій території України. Через потужний мороз, шквальний вітер та опади знеструмлені сотні населених пунктів. Також у низці регіонів є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.

Детальніше про ситуацію в різних містах України внаслідок погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Також ми писали детально про ситуацію в Одесі і області, де хуртовина набирає обертів.

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