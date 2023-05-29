У Миколаївській області автомобіль наїхав на міну: дві людини отримали поранення

"Прикрий випадок стався сьогодні, на березі Дніпро-Бузького лиману, між населеними пунктами Лупареве та Лимани", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє чоловіків 47-ми та 61-го років приїхали на Mitsubishi Pajero Sport, аби набрати піску для будівельних робіт, і наїхали на протипіхотну міну.

"Чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості. Нині медики надають їм кваліфіковану медичну допомогу", - додав начальник поліції.

Розмінування України

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Країна також планує створити коаліцію держав для допомоги у цій сфері.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що Україна вважає пріоритетними ділянками для розмінування траси під лініями електропередач, а також поля, аби гарантувати безпеку аграріям.