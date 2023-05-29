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У Миколаївській області автомобіль наїхав на міну: дві людини отримали поранення

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Миколаївська область, Понеділок 29 травня 2023 21:52
У Миколаївській області автомобіль наїхав на міну: дві людини отримали поранення Фото: Замінована територія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Миколаївській області сьогодні автомобіль наїхав на протипіхотну міну. Через це двоє чоловіків зазнали порань, медики вже надають їм допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Прикрий випадок стався сьогодні, на березі Дніпро-Бузького лиману, між населеними пунктами Лупареве та Лимани", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє чоловіків 47-ми та 61-го років приїхали на Mitsubishi Pajero Sport, аби набрати піску для будівельних робіт, і наїхали на протипіхотну міну.

"Чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості. Нині медики надають їм кваліфіковану медичну допомогу", - додав начальник поліції.

Розмінування України

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Країна також планує створити коаліцію держав для допомоги у цій сфері.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що Україна вважає пріоритетними ділянками для розмінування траси під лініями електропередач, а також поля, аби гарантувати безпеку аграріям.

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