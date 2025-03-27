На Миколаївщині впровадили додаткові заходи безпеки через загрозу терактів

В Миколаївській області посилили заходи безпеки. В місті уде більше патрулів, перевірок і спецобладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Миколаївської області .

У Миколаївській області впроваджені додаткові заходи безпеки для запобігання потенційним загрозам.

Основні заходи безпеки:

посилений контроль на блокпостах, у публічних місцях та під час масових заходів;

перевірка транспорту;

патрулювання територій з метою виявлення потенційних загроз;

використання металодетекторів і сучасного обладнання для перевірок;

додаткові перевірки біля відділків поліції та у місцях масового скупчення людей.

"Станом на сьогодні на вулицях населених пунктів регіону збільшена кількість нарядів поліції, які у цілодобовому режимі стежать за безпекою", - пояснили правоохоронці.

За їх словами, для оперативного реагування на будь-які підозрілі ситуації створені додаткові піші та мобільні патрулі, у зоні активності транспортних засобів посилено контроль на блокпостах з метою перевірки транспорту на наявність небезпечних предметів та підозрілих осіб.

Фото: в Миколаївській області посилили заходи безпеки (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Правоохоронці також створили спеціальні підрозділи, оснащені сучасним обладнанням для виявлення вибухових речовин та проведення детальних перевірок у місцях масового скупчення людей. Також ведеться моніторинг за допомогою систем відеоспостереження, металодетекторів і детекторів вибухових речовин на входах до важливих об’єктів.

В поліції пояснили, що використовуються аналітичні системи для збору та аналізу даних про потенційні загрози, включаючи інформацію з відкритих джерел та сигналів від громадян, що дозволяє заздалегідь виявляти підозрілих осіб чи незвичні дії.

"Такі заходи спрямовані не лише на зниження ризику терактів, але й на оперативне виявлення потенційних загроз і швидке реагування, що є ключовими чинниками в забезпеченні безпеки населення", - підсумували в поліції.