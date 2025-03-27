На Миколаївщині впровадили додаткові заходи безпеки через загрозу терактів
В Миколаївській області посилили заходи безпеки. В місті уде більше патрулів, перевірок і спецобладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Миколаївської області.
У Миколаївській області впроваджені додаткові заходи безпеки для запобігання потенційним загрозам.
Основні заходи безпеки:
- посилений контроль на блокпостах, у публічних місцях та під час масових заходів;
- перевірка транспорту;
- патрулювання територій з метою виявлення потенційних загроз;
- використання металодетекторів і сучасного обладнання для перевірок;
- додаткові перевірки біля відділків поліції та у місцях масового скупчення людей.
"Станом на сьогодні на вулицях населених пунктів регіону збільшена кількість нарядів поліції, які у цілодобовому режимі стежать за безпекою", - пояснили правоохоронці.
За їх словами, для оперативного реагування на будь-які підозрілі ситуації створені додаткові піші та мобільні патрулі, у зоні активності транспортних засобів посилено контроль на блокпостах з метою перевірки транспорту на наявність небезпечних предметів та підозрілих осіб.
Правоохоронці також створили спеціальні підрозділи, оснащені сучасним обладнанням для виявлення вибухових речовин та проведення детальних перевірок у місцях масового скупчення людей. Також ведеться моніторинг за допомогою систем відеоспостереження, металодетекторів і детекторів вибухових речовин на входах до важливих об’єктів.
В поліції пояснили, що використовуються аналітичні системи для збору та аналізу даних про потенційні загрози, включаючи інформацію з відкритих джерел та сигналів від громадян, що дозволяє заздалегідь виявляти підозрілих осіб чи незвичні дії.
"Такі заходи спрямовані не лише на зниження ризику терактів, але й на оперативне виявлення потенційних загроз і швидке реагування, що є ключовими чинниками в забезпеченні безпеки населення", - підсумували в поліції.
Спроби терактів РФ в Україні
Зауважимо, що російські спецслужби не припиняють спроб організувати теракти в Україні.
Нагадаємо, що на початку березня стало відомо, що в Хмельницькій області Служба безпеки України затримала агента російської розвідки. Він збирав дані про військові аеродроми та планував диверсії на заході країни.
Незадовго до того в Івано-Франківську пролунали вибухи, до яких були причетні двоє підлітків - 15 і 17 років. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
В Миколаєві 13 березня СБУ затримала агентку РФ, яка готувала подвійний теракт у житловому масиві міста. Вона хотіла підірвати авто в одному зі спальних районів.
Однак вже наступного дня РБК-Україна повідомило, що у центрі Миколаєва пролунав вибух біля закладу харчування. В поліції підтвердили вибух, уточнивши, що він стався на вулиці Пограничній.
Як пізніше з'ясувалося, теракт у Миколаєві влаштували четверо підлітків із Полтавської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.