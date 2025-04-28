На Миколаївщині поліцейські стали жертвами атаки: один загинув, троє постраждали від гранати

У Миколаївській області чоловік намагався втекти від поліцейських, кинувши в них гранату. В результаті один правоохоронець загинув, а ще три - поранено.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова Національної поліції Іван Вигівський у Facebook.

За його словами, сьогодні вдень наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Однак кривдник, тікаючи від правоохоронців, дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. В результаті четверо поліцейських постраждали.

"Від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано", - повідомив Вигівський.



Він розповів, що загиблий правоохоронець нещодавно Максим став батьком, однак його донька дізнається про героїчний вчинок батька через роки.

"Для усіх скептиків, які вважають, що потрібно відправити усю поліцію на фронт – поставте собі питання "А що, як таке станеться з моєю близькою людиною чи зі мною?". До кого ви звернетесь за захистом?" - написав він.