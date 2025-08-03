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На Миколаївщині з битами напали на військових ТЦК: довелося відстрілюватися

Україна, Неділя 03 серпня 2025 18:50
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На Миколаївщині з битами напали на військових ТЦК: довелося відстрілюватися Фото: в Миколаївській області напали на групу оповіщення ТЦК (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Миколаївській області невідомі, озброєні битами та трубами, напали на працівників територіального центру комплектування. Група з ТЦК здійснювала заходи з оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що інцидент стався 3 серпня в селі Бузьке Миколаївської області. Група співробітників ТЦК проводила заходи оповіщення, коли на них напали невідомі особи.

"Станом на 14:00 відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що "з метою самозахисту" один з працівників ТЦК здійснив у бік нападників постріл з травматичного пістолета. Пістолет був зареєстрований відповідно до чинного законодавства.

Внаслідок інциденту є постраждалі як зі складу групи оповіщення ТЦК та СП, так і з боку цивільних. Поліція почала розслідування інциденту.

"Нагадуємо, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним - карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років", - заявили у ТЦК.

Також там зазначили, що в разі побиття, або завдання тілесних ушкоджень передбачається ще суворіша відповідальність - до 12 років тюремного ув'язнення, або покарання відповідно до статті 114-1 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України".

"Штурм" ТЦК у Вінниці

Зазначимо, 1 серпня у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів. Згодом до цього стадіону прибули начебто родичі військовозобов'язаних і почали вимагати відпустити чоловіків, що перебували в пункті збору.

Люди виламали двері на вході у стадіон, а ближче до ночі почались й сутички з правоохоронцями. Вранці у Національній поліції прокоментували нічну акцію протесту жителів Вінниці та пояснили, чому відбулись сутички. Відомо, що п'ятеро осіб було затримано.

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