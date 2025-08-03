На Миколаївщині з битами напали на військових ТЦК: довелося відстрілюватися

В Миколаївській області невідомі, озброєні битами та трубами, напали на працівників територіального центру комплектування. Група з ТЦК здійснювала заходи з оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що інцидент стався 3 серпня в селі Бузьке Миколаївської області. Група співробітників ТЦК проводила заходи оповіщення, коли на них напали невідомі особи.

"Станом на 14:00 відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що "з метою самозахисту" один з працівників ТЦК здійснив у бік нападників постріл з травматичного пістолета. Пістолет був зареєстрований відповідно до чинного законодавства.

Внаслідок інциденту є постраждалі як зі складу групи оповіщення ТЦК та СП, так і з боку цивільних. Поліція почала розслідування інциденту.

"Нагадуємо, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним - карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років", - заявили у ТЦК.

Також там зазначили, що в разі побиття, або завдання тілесних ушкоджень передбачається ще суворіша відповідальність - до 12 років тюремного ув'язнення, або покарання відповідно до статті 114-1 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України".