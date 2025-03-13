У Миколаєві затримали агентку РФ, яка готувала подвійний теракт у місті
СБУ затримала агентку РФ, яка готувала подвійний теракт у житловому масиві Миколаєва. Вон хотіла підірвати авто в одному зі спальних районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки зірвала нову спробу ФСБ вчинити теракт у Миколаєві. За результатами спецоперації затримано російську агентку, яка готувала подвійний вибух в одному з житлових масивів міста", - йдеться у повідомленні.
Як встановило розслідування, за інструкцією окупантів фігурантка мала встановити саморобний вибуховий пристрій (СВП) під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати.
"Після прибуття на місце події правоохоронців, "швидкої" і рятувальників рашисти планували активувати другу вибухівку, замасковану поруч. Йдеться про ще один СВП, який агентка замаскувала на дереві в декількох метрах від замінованого авто і додатково спорядила металевими гайками для підсилення уражаючої дії", - розповіли в СБУ.
Використовуючи вибухову «пастку», ворог сподівався вбити і важко поранити максимальну кількість людей і тим самим спровокувати панічні настрої в обласному центрі, але Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла теракту.
Що відомо про агентку РФ
За матеріалами справи, затриманою є 33-річна мешканка Дніпропетровської області, яку у лютому цього року ФСБ РФ завербувала через Telegram-канал з пошуку "легких грошей".
Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку, поетапно задокументували її злочини і затримали "на гарячому", коли вона намагалася закласти СВП під авто у комендантську годину.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Спроби терактів РФ в Україні
Російські спецслужби останнім часом постійно намагаються влаштувати теракти в Україні.
Наприклад, буквально днем раніше повідомлялося, що СБУ затримала агента російської розвідки в Хмельницькій області. Він шпигував за військовими аеродромами і готував теракти на заході України.
Крім того, в Івано-Франківську прогриміли вибухи 11 березня. Їх організували хлопці 15 і 17 років. Одна людина загинула, троє були поранені.
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