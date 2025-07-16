У Миколаєві розслідують можливе побиття чоловіка працівниками ТЦК: що їм загрожує

ДБР встановлює обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками ТЦК до військовозобов’язаного у Миколаєві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
За попередньою інформацією, 14 липня під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.
За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
У ТЦК зазначають, що під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці у супроводі представників Національної поліції України мали намір перевірити військово-облікові документи у двох громадян.
Під час спілкування було встановлено, що зазначені особи перебували у стані алкогольного сп’яніння. На законну вимогу предʼявити військово-облікові документи військовозобов'язані почали агресивно чинити опір та намагалися розпочати бійку.
Раніше повідомлялось, що ДБР перевірить інформацію щодо перевищення повноважень правоохоронцями та працівниками територіального центру комплектування під час сутички у Чернігові.
Як відзначають у ТЦК, інцидент стався під час заходів з оповіщення. Під час перевірки документів, двоє чоловіків нібито перебували у стані алкогольного сп’яніння, почали агресивно чинити опір та намагались спровокувати бійку.
Також РБК-Україна писало про те, що у Рівненській області побили військового ТЦК під час перевірки документів.
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