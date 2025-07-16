У Миколаєві розслідують можливе побиття чоловіка працівниками ТЦК: що їм загрожує

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, 14 липня під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що кажуть у ТЦК

У ТЦК зазначають, що під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці у супроводі представників Національної поліції України мали намір перевірити військово-облікові документи у двох громадян.

Під час спілкування було встановлено, що зазначені особи перебували у стані алкогольного сп’яніння. На законну вимогу предʼявити військово-облікові документи військовозобов'язані почали агресивно чинити опір та намагалися розпочати бійку.