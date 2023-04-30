В Миколаєві оголосили підозру чоловіку, що кинув гранату в центрі міста

Чоловіку, який кинув гранату посеред вулиці в Миколаєві, оголосили підозру. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію .

За даними слідства, підозрюваним виявився 59-річний чоловік, який був напідпитку - між ним та іншим місцевим жителем виник словесний конфлікт. Після зловмисник дістав гранату та кинув її, що призвело до поранення 51-річної перехожої та його самого.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями: замах на умисне вбивство (ст. 15 п.п1,5 ч. 2 ст. 115) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.