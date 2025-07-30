UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події

У Миколаєві чоловік тікав від ТЦК та загинув: справу розслідує ДБР

Фото: у Миколаєві чоловік стрибнув з моста коли тікав від ТЦК (dbr.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

У Миколаєві чоловік стрибнув з моста під час втечі від поліцейських та працівників ТЦК. Його загибель розслідують працівники ДБР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, 30 липня близько 10-ї ранку  зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП  Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста. 

Той раптово кинувся тікати, побіг у бік пішохідного мосту, стрибнув із нього та розбився.

Наразі ДБР проводить розслідування. Встановлюється особа загиблого, допитують правоохоронців і військових, шукають свідків події. Також перевіряють, чи мав чоловік відношення до однієї з військових частин.

Розслідування ведеться за статтею про перевищення повноважень військовими службовими особами, що призвело до тяжких наслідків.

Інциденти з ТЦК

Нагадаємо, у липні у Вінницькій області під час затримання поліцією помер 51-річний чоловік. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування.

Крім того, у Миколаєві ДБР встановлює обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками ТЦК до військовозобов’язаного.

Також Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію щодо перевищення повноважень правоохоронцями та працівниками ТЦК під час сутички у Чернігові.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївТЦКГосбюро расследований