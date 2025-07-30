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У Миколаєві чоловік тікав від ТЦК та загинув: справу розслідує ДБР

Миколаїв, Середа 30 липня 2025 15:21
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У Миколаєві чоловік тікав від ТЦК та загинув: справу розслідує ДБР Фото: у Миколаєві чоловік стрибнув з моста коли тікав від ТЦК (dbr.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

У Миколаєві чоловік стрибнув з моста під час втечі від поліцейських та працівників ТЦК. Його загибель розслідують працівники ДБР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, 30 липня близько 10-ї ранку зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста.

Той раптово кинувся тікати, побіг у бік пішохідного мосту, стрибнув із нього та розбився.

Наразі ДБР проводить розслідування. Встановлюється особа загиблого, допитують правоохоронців і військових, шукають свідків події. Також перевіряють, чи мав чоловік відношення до однієї з військових частин.

Розслідування ведеться за статтею про перевищення повноважень військовими службовими особами, що призвело до тяжких наслідків.

Схожі інциденти

Нагадаємо, у липні у Вінницькій області під час затримання поліцією помер 51-річний чоловік. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування.

Також минулого року громадянин України загинув під час затримання поліцією поблизу Ключборка в Опольському воєводстві Польщі. Він втратив свідомість після застосування поліцейськими так званих інкапаситуючих прийомів.

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