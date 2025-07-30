У Миколаєві чоловік тікав від ТЦК та загинув: справу розслідує ДБР

У Миколаєві чоловік стрибнув з моста під час втечі від поліцейських та працівників ТЦК. Його загибель розслідують працівники ДБР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, 30 липня близько 10-ї ранку зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста.

Той раптово кинувся тікати, побіг у бік пішохідного мосту, стрибнув із нього та розбився.

Наразі ДБР проводить розслідування. Встановлюється особа загиблого, допитують правоохоронців і військових, шукають свідків події. Також перевіряють, чи мав чоловік відношення до однієї з військових частин.

Розслідування ведеться за статтею про перевищення повноважень військовими службовими особами, що призвело до тяжких наслідків.