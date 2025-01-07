У Миколаєві 18-річний хлопець "на замовлення" підпалив районний суд

За даними поліції, горів районний суд на вулиці Самойловича. У результаті експертизи було встановлено, що причиною став умисний підпал.

Фото: хлопець, який влаштував пожежу в райсуді (mk.npu.gov.ua)

За допомогою камер спостереження правоохоронці встановили, хто був причетний до підпалу. 18-річного хлопця затримали в орендованій квартирі.

"Поліцейські встановили, що 18-річний миколаївець, виконуючи замовлення, спочатку підшукав "потрібну" адмінбудівлю. Він заздалегідь придбав необхідне - молоток та легкозаймисті суміші, і за вказівкою підпалив. Усі свої дії зловмисник знімав, після чого відправив "замовнику" відеозвіт про пошкодження суду та отримання грошової винагороди", - сказано в повідомленні поліції.

Хлопцеві повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.