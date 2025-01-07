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У Миколаєві 18-річний хлопець "на замовлення" підпалив районний суд

Миколаїв, Вівторок 07 січня 2025 21:16
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У Миколаєві 18-річний хлопець "на замовлення" підпалив районний суд Фото: у Миколаєві сталася пожежа у будівлі райсуду (mk.npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Миколаєві 5 січня сталася пожежа в будівлі районного суду. Як з'ясувалося, пожежу влаштував 18-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

За даними поліції, горів районний суд на вулиці Самойловича. У результаті експертизи було встановлено, що причиною став умисний підпал.

Фото: хлопець, який влаштував пожежу в райсуді (mk.npu.gov.ua)

За допомогою камер спостереження правоохоронці встановили, хто був причетний до підпалу. 18-річного хлопця затримали в орендованій квартирі.

"Поліцейські встановили, що 18-річний миколаївець, виконуючи замовлення, спочатку підшукав "потрібну" адмінбудівлю. Він заздалегідь придбав необхідне - молоток та легкозаймисті суміші, і за вказівкою підпалив. Усі свої дії зловмисник знімав, після чого відправив "замовнику" відеозвіт про пошкодження суду та отримання грошової винагороди", - сказано в повідомленні поліції.

Хлопцеві повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Майдані Незалежності чоловік намагався підпалити прапорці, встановлені в пам'ять про загиблих військових. Поліція почала розслідування.

Станом на вчора, 6 січня, особу зловмисника ще не встановили.

При цьому в листопаді стало відомо, що чоловік підпалив підприємство в Британії, яке пов'язане з Україною. За це йому обіцяли "винагороду".

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