Микитась получил 200 млн гривен от "мертвых душ", - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает бывшего народного депутата Максима Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Печерского суда.

Отмечается, что ГБР завело дело против Микитася 26 июля 2019 года. В заявлении говорилось, что экс-нардеп используя подставных лиц и подделав документы на получение корпоративных прав за объектами строительства, незаконно легализовал денежные средства в размере более 200 млн гривен. Для этого Микитась якобы подделал догови купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

Из открытых данных заявителю стало известно, что граждане, которые приобрели активы в Микитася, умерли в 2015 и 2016 годах.

В частности, в декларации за 2016 Микитась отчитывался о продаже корпоративных прав Владимиру Ярошенко на сумму 152,4 млн гривен и продаже ценных бумаг Артему Хижуну на 60,5 миллионов гривен.

В то же время, по данным управления юстиции Киева, 10 октября 2016 зарегистрирована смерть гражданина Ярошенко, 1969 г.н. Кроме того, 16 ноября 2015 составлена актовая запись о смерти гражданина Хижуна, 1980 г.н.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. По данным следствия, он в сговоре с экс-командующим Нацгвардии организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью в Киеве.

РБК-Украина писало, что впоследствии за Микитася внесли залог.