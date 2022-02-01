Федерация баскетбола обратилась в ФИБА из-за "побега" игроков из чемпионата Украины

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский инициировал обращение в ФИБА в связи с самовольным отъездом некоторых игроков с чемпионата Украины по баскетболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Некоторые легионеры опасаясь за собственную безопасность из-за возможного полномасштабного вторжения России в Украину, разрывают контракты с клубами Суперлиги и покидают Украину.

Генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский направил обращение к Генеральному секретарю ФИБА Андреасу Загклису, в котором выразил обеспокоенность, что данная ситуация используется агентами игроков в своих целях и нарушает Внутренние правила ФИБА. Агентам запрещено нормами ФИБА побуждать игроков к невыполнению контрактных обязательств.

Перевод письма:

"Уважаемый господин Загклис,

Убежден, что вам хорошо известна ситуация в Украине и темы, которые горячо обсуждаются по этому поводу в мире.

Некоторые страны принимают жесткие решения, например, США, которые постоянно рекомендуют своим гражданам рассмотреть возможность выезда из Украины и тем самым, как нам кажется, обостряют ситуацию, побуждая некоторых лиц к панике и беспокойству – некоторые американские игроки начали думать о том, чтобы покинуть Украина, имея действующие контракты с клубами.

В этой связи мы обратились с разъяснением со своей позицией к баскетбольным клубам, игрокам в Украине и агентам игроков, чтобы немного успокоиться и не паниковать (Письмо во вложении прилагается).

Несмотря на вышеперечисленное, к сожалению, некоторые игроки мужской и женской Украинской Суперлиги все же выехали из Украины самовольно покинув клуб, имея при этом действующий контрак с клубами, в том числе при поддержке их агентов. Более того, уже через несколько дней после выезда из Украины один игрок уже нашел новый клуб за границей. Мы считаем, что такие действия агентов являются нарушением правил агентской деятельности, предусмотренных Внутренними правилами ФИБА (Книга 3, Глава 9).

В этой связи мы предполагаем, что некоторые игроки, их агенты могут использовать ситуацию в Украине в своих целях, игнорируя контрактные обязательства игроков перед клубами. Ситуация в Украине на сегодняшний день стабильна (исключение – восток Украина), все украинские баскетбольные соревнования проходят без каких-либо изменений (за исключением влияния COVID-19).

В свете вышеперечисленного мы предоставляем ФИБА информацию об "беглецах-игроках" и их агентах:

- БК "Будивельник" (женщины): игрок – Арелла Гирантес, агент – Егор Чемякин, Лицензия ФИБА №2010021519 и Ahmet Ege Ankarali, лицензия ФИБА №201901141;

- БК "Киев-Баскет" (женщины): игрок – Сиера Джонсон, агент – Manuel Capicchioni (Interperformances) Лицензия ФИБА №2007018342 и Kevin Martin (Jck Sports Group) Лицензия ФИБА №2007018142;

- БК "Черкасские Мавпы" (мужчины): Du’Vaughn Maxwell, агент – Дункан Ллойд, Лицензия ФИБА №2013027837

Другие игроки-американцы продолжают играть, но имеем определенные беспокойства, поскольку они могут следовать примеру "беглецов".

Искренне Ваш,

Владимир Драбиковский

Генеральный секретарь ФБУ"