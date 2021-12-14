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Мигранты бросали камни, силовики светили лазером: на польской границе напали на патруль

Автор: Валерия Полищук

Мигранты, которые находятся на польско-белорусской границе, совершили очередной акт агрессии. Кроме того, белорусские пограничники использовали лазеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Польши.

"Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз около Мельника одна из военных машин, патрулирующих территорию вдоль временного забора, была забросана камнями с территории польско-белорусский границы. Лазеры снова использовали белорусские службы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявлял, что во время атаки мигрантов на границу Польши в ноябре присутствовал высокопоставленный белорусский генерал. Тогда иностранцы штурмовали границу на переходе Кузница-Брузги.

Кроме того, 13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили пять полицейских автомобилей.

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