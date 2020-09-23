Мифы и ложные представления о коронавирусе: что важно знать

Это утверждение не верно. Заболевание COVID-19 обусловлено наличием в организме коронавируса SARS-CoV-2, а не бактерий. Антибиотики не действуют на коронавирус и не применяются для профилактики или лечения болезни. При этом антибактериальная терапия может быть назначена в случае развития осложнений у лиц с подтвержденным диагнозом.
Это миф. Новый коронавирус отличается от ранее известных штаммов вирусов, поэтому для него требуется специальная вакцина. В настоящий момент разработка препарата для лечения и профилактики COVID-19 еще не завершена. Существующие вакцины, например, пневмококковая, вакцина против гемофильной палочки типа В, не имеют эффективности при коронавирусе.
Данное утверждение не верно. Заболеванию коронавирусом подвержены люди всех возрастных категорий. Однако лица пожилого возраста (старше 60 лет) и люди с хроническими патологиями имеют более высокий риск развития осложнений при COVID-19.
Это миф. Большинство зараженных коронавирусной инфекцией проходят успешное лечение. В 80% случаев заболевание имеет легкую форму. Наличие COVID-19 у пациента не означает, что после выздоровления коронавирус останется в его организме пожизненно.
Ложное утверждение. Коронавирус передается воздушно-капельным путем при разговоре, чихании, кашле инфицированного, либо при контакте с загрязненными поверхностями. На данный момент нет доказательств того, что инфекцию могут переносить домашние мухи. Также коронавирус не распространяется посредством комариных укусов.
Это миф. Солнечное тепло и жаркий климат не защищают от заражения коронавирусом. Случаи COVID-19 зафиксированы среди жителей всех континентов, в т.ч. у населения тропических стран.
Это миф. Коронавирус не передается по волнам мобильной или радиосвязи. Случаи заболевания выявлены в странах, где нет покрытия сетями 5G. Коронавирусная инфекция имеет аэрозольный и контактно-бытовой механизм распространения.
Данное утверждение ложно. Спиртосодержащие напитки не могут использоваться ни для профилактики, ни для лечения COVID-19. Употребление алкоголя имеет негативное влияние на состояние здоровья и повышает риск развития широкого ряда заболеваний.
Это миф. Способность остановки дыхание в течение 10 секунд без дальнейшего возникновения кашля не является методом выявления коронавирусной инфекции. Только лабораторный тест может достоверно подтвердить наличие вируса в организме.
Это миф. ВОЗ не рекомендует использовать медицинскую маску при выполнении физических упражнений. В данном случае она затрудняет комфортное дыхание. Намокание маски провоцирует рост микроорганизмов. Наилучший способ профилактики COVID-19 во время спортивной активности - соблюдение социальной дистанции.