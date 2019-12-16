В МИД выразили протест из-за оскорбления футболиста Зозули

Фото: Роман Зозуля (УНИАН)

Власти Испании просят отреагировать должным образом

Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападки на адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте МИД Украины.

Оскорбления в сторону Кукушки в МИД назвали не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды.

"Любить свою страну и заботиться о ее судьбе - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире. Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, остается важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинские дипломаты призвали официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с украинским футболистом для предотвращения подобным недопустимым проявлениям в будущем.

Как известно, команды не вышли на второй тайм, поскольку в концовке первой половины встречи фанаты начали скандировали: "Зозуля, ты нацист". Также игроку были посвящены оскорбительные баннеры.

Ранее сообщалось, что Руководство футбольной лиги Испании (Ла Лига) выступило с официальным заявлением по поводу прерывания матча 20 тура Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" из-за поведения фанатов хозяев, которые оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю.

Напомним, недавно матч "Шахтер" - "Динамо" (1:0) был приостановлен из-за расистских кричалок от сектора фанатов киевлян в сторону игроков "горняков".